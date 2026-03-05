Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Tel père, telles filles

Danielle Steel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trois soeurs font face au plus terrible des secrets. A la mort de leur père, Kate, Gemma et Caroline découvrent le secret qu'il gardait depuis plus de quarante ans : contrairement à ce qu'il leur faisait croire, leur mère est bien vivante ! Entre Kate qui doit maintenant gérer le ranch toute seule, Gemma dont la carrière d'actrice s'essouffle, l'infidélité du mari de Caroline et surtout la recherche de la vérité sur leurs parents, les trois soeurs vont vivre une année riche en émotions. Parviendront-elles à profiter de ces moments partagés pour se rapprocher ?

Par Danielle Steel
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Danielle Steel

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tel père, telles filles par Danielle Steel

Commenter ce livre

 

Tel père, telles filles

Danielle Steel trad. Juliette Frustié

Paru le 05/03/2026

336 pages

Presses de la Cité

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258203624
9782258203624
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.