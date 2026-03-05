Tel père, telles filles

Trois soeurs font face au plus terrible des secrets. A la mort de leur père, Kate, Gemma et Caroline découvrent le secret qu'il gardait depuis plus de quarante ans : contrairement à ce qu'il leur faisait croire, leur mère est bien vivante ! Entre Kate qui doit maintenant gérer le ranch toute seule, Gemma dont la carrière d'actrice s'essouffle, l'infidélité du mari de Caroline et surtout la recherche de la vérité sur leurs parents, les trois soeurs vont vivre une année riche en émotions. Parviendront-elles à profiter de ces moments partagés pour se rapprocher ?