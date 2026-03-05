Essai de diplomatie judiciaire

Un plaidoyer pour une justice internationale modernisée La justice contemporaine dépasse désormais les frontières. Elle s'inscrit dans un cadre européen et international , se positionnant comme le pilier d'un Etat de droit exemplaire. Pourtant, cette ambition fait face à des défis majeurs : entre critiques virulentes, attaques politiques et tentation du replis national , la réalité du terrain est complexe. Cet ouvrage analyse sans concession les expériences de l' Europe judiciaire et de la justice pénale internationale . L'auteur interroge la place de la justice comme outil d'influence diplomatique et propose une réflexion profonde sur sa nécessaire refonte. Les points clés abordés : - Les limites et les critiques de la justice pénale internationale . - L'analyse de la coopération judiciaire comme levier de souveraineté et d'efficacité. - Les tensions entre les instances supranationales et les juridictions nationales. Il n'en demeure pas moins que la coopération judiciaire reste un formidable outil qu'il convient de défendre vigoureusement et de promouvoir. A propos de l'auteur L'ouvrage est porté par l'expérience de Sébastien Morgan , magistrat et actuel président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne . Ancien conseiller affaires européennes et relations internationales auprès de deux ministres de la Justice, il apporte un regard unique, mêlant pratique de terrain et vision stratégique au coeur des institutions judiciaires .