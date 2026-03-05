Inscription
#Roman francophone

Tenez bon

Pierre Assouline

ActuaLitté
Tenez bon est un manifeste, qui déploie une conviction essentielle pour Pierre Assouline : les livres nous donnent de l'espoir. Qui n'a jamais été tenté de reculer devant le risque et le danger, ou de céder à la mélancolie ? Face à l'adversité, qu'elle soit intime ou collective, Pierre Assouline sait les livres qui nous donnent de l'espoir. Il suffit d'une page, d'une phrase ou même d'un seul mot pour forger en chacun d'entre nous un socle de résistance. Les paroles d'Albert Camus, Simone Veil, Jean Moulin, Rudyard Kipling ou Paul Celan, sans oublier Job, personnage biblique à la portée universelle, ni la chèvre de Monsieur Seguin, permettent de tenir bon dans les situations difficiles. Tenir bon face à la barbarie ordinaire. Tenir bon dans ses valeurs, et ne pas renoncer à ses convictions, quand tout nous pousse à les trahir. Tenir bon dans la défense absolue de l'Etat de droit, pilier de la République. Tenir bon chaque fois que l'on croit perdre une forme de dignité. Tenir bon, à condition que cela ne se fasse pas aux dépens de la légèreté...

Par Pierre Assouline
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Pierre Assouline

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

Tenez bon

Pierre Assouline

Paru le 05/03/2026

136 pages

Robert Laffont

17,00 €

ActuaLitté
9782221278277
© Notice établie par ORB
