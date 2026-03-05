Qui était vraiment saint Augustin ? Dans quelle Afrique sa pensée a-t-elle pris forme ? Trop souvent rapporté à l'Europe latine et occidentale, Augustin fut de l'Afrique du Nord, façonné par une terre chrétienne d'une grande ferveur et d'une richesse intellectuelle unique. Avant Milan et l'illustre conversion, il y eut Thagaste, Carthage, Hippone : les véritables berceaux de son génie. Historiens et théologiens, algériens et français, croisent ici leurs regards pour mettre en lumière l'influence décisive de cette Afrique chrétienne sur l'itinéraire spirituel et théologique d'Augustin. Mgr Henri Tessier (? ) montre ainsi comment le futur docteur de l'Eglise découvrit très tôt, sur sa terre natale, la portée universelle des grandes questions humaines et philosophiques. D'autres contributions suivent pas à pas le chemin d'Augustin, de son enfance à Thagaste jusqu'à Hippone, et soulignent ainsi l'actualité brûlante de son message spirituel. Se dessine ici un visage inattendu d'Augustin, enraciné et ouvert au monde, qui nous rappelle avec force que le message chrétien déborde les frontières, traverse les cultures et irrigue les nations. Un portrait puissant qui restitue à Augustin sa terre, sa force et sa dimension universelle. Historienne de l'Antiquité, épigraphiste et archéologue, docteur d'Etat en histoire ancienne (Paris 4-Sorbonne, 1995), Nacéra Benseddik a été chargée de recherche à la Direction des musées et de l'archéologie au ministère de l'Information et de la Culture (Algérie), professeur à l'Ecole des beaux-arts d'Alger, puis professeur à l'Ecole supérieure de conservation et de restauration.