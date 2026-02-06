Les racines sociales de la violence politique

Comment expliquer le basculement de la France dans une nouvelle violence politique ?? Comment en comprendre la nature ?? C'est à partir de ces deux questions que Luc Rouban a mené une enquête permettant de déceler les causes de cette nouvelle crise démocratique qui n'en finit plus. "Si on ne cherche pas les racines de cette violence, comme le fait ce livre, on n'en sortira pas. [... ] Je vous le recommande". Jean Leymarie, France Culture "Un livre passionnant sur les révoltes qui secouent depuis quelques années notre pays". Europe 1 "Passionnant. [... ] Luc Rouban base son analyse sur des données d'enquêtes, ce qui donne une force certaine à l'argument. Le résultat est lumineux". Guillaume de Calignon, Les Echos Luc Rouban est directeur de recherche au CNRS et au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof).