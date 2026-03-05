Légitime défiance

Une analyse sociologique du ressentiment des gouvernés contre l'Etat Incivilités aux guichets, agressions contre des agents publics, violences dans les hôpitaux... La défiance envers les institutions étatiques connaît en France un niveau rarement atteint dans d'autres pays européens. Prenant le contrepied des discours alarmistes sur la montée du populisme, ce livre montre que cette révolte du ressentiment est le produit d'une transformation de l'Etat. D'un côté, les classes dominantes parviennent de mieux en mieux à se servir de ses institutions ou à s'en passer en se tournant vers le privé. De l'autre, les groupes défavorisés continuent à être attachés aux services publics, mais accumulent à leur contact déceptions et désillusions à mesure qu'ils disparaissent. C'est désormais la croyance dans la capacité de l'Etat à protéger sa population qui vacille, alimentant la tentation de restreindre ses prestations aux seuls nationaux. A partir d'enquêtes quantitatives et qualitatives, cet ouvrage explore l'évolution des rapports à l'Etat, en s'intéressant aussi bien aux institutions régaliennes (justice, fisc, police) qu'aux autres services publics (hôpitaux, écoles et administrations sociales).