Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Finances publiques

Franck Waserman

ActuaLitté
L'ouvrage indispensable pour acquérir des bases solides en finances publiques. Cette nouvelle édition mise à jour propose dans un format "poche" l'essentiel de ce qu'il faut retenir des finances publiques : définitions, histoire, cadre budgétaire général dont : les grandes questions fiscales, les règles de la comptabilité publique, les modalités de contrôle, les finances de l'Etat, celles des collectivités territoriales et les comptes de la protection sociale. C'est, notamment, un outil indispensable aux étudiants préparant concours et examens. Les principales nouveautés de cette édition portent sur des thèmes très actuels (ex. : lutte contre la fraude sociale...).

Par Franck Waserman
Chez La Documentation Française

|

Auteur

Franck Waserman

Editeur

La Documentation Française

Genre

Finances publiques

Paru le 05/03/2026

252 pages

La Documentation Française

14,50 €

