L'ouvrage indispensable pour acquérir des bases solides en finances publiques. Cette nouvelle édition mise à jour propose dans un format "poche" l'essentiel de ce qu'il faut retenir des finances publiques : définitions, histoire, cadre budgétaire général dont : les grandes questions fiscales, les règles de la comptabilité publique, les modalités de contrôle, les finances de l'Etat, celles des collectivités territoriales et les comptes de la protection sociale. C'est, notamment, un outil indispensable aux étudiants préparant concours et examens. Les principales nouveautés de cette édition portent sur des thèmes très actuels (ex. : lutte contre la fraude sociale...).