Le Chocobus

Astrid Desbordes, Pauline Martin

ActuaLitté
Embarquez dans le véhicule le plus gourmand du printemps pour une chasse aux oeufs extraordinaire ! Ce matin de Pâques , Max découvre un jardin rempli d'oeufs en chocolat scintillants , mais ramasser des friandises tout seul, c'est moins rigolo ! Heureusement, notre petit héros a plus d'un tour dans son sac : direction le chocobus pour une aventure pascale inoubliable ! A bord de ce véhicule magique tout en chocolat, Max va transformer sa chasse aux oeufs solitaire en fête partagée avec tous ses amis. Entre rires, découvertes sucrées et moments de complicité, ce Pâques devient le plus beau souvenir de l'année. Pour les familles qui cherchent l'histoire parfaite à partager à Pâques, Max et son fidèle Lapin nous rappellent que le bonheur, c'est encore mieux quand on le partage. Une belle histoire à découvrir dès 3 ans

Par Astrid Desbordes, Pauline Martin
Chez Nathan

|

Auteur

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Editeur

Nathan

Genre

Nathan

Le Chocobus

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Paru le 05/03/2026

24 pages

Nathan

6,30 €

9782095064532
