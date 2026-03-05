Inscription
#Album jeunesse

Comptines des petits lapins

Amandine Meyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
6 comptines toutes douces pour découvrir la nature en musique ! Les tout-petits vont adorer accompagner cette famillle de lapins dans leurs aventures printanières ! Avec ces 6 comptines originales qui célèbrent l'éveil à la nature et les premiers moments de découvertes, chaque page devient une nouvelle aventure : la chasse aux oeufs de Pâques ; un pique-nique en forêt ; les premières sorties au jardin... Un ouvrage spécialement conçu pour les tout-petits : 6 boutons faciles à actionner ; Pages cartonnées aux coins arrondis pour une manipulation facile et sécurisée ; Des comptines inédites, qui peuvent même accompagner le coucher ! Un premier livre musical qui favorise la découverte du monde en musique, accessible dès 6 mois.

Par Amandine Meyer
Chez Nathan

|

Auteur

Amandine Meyer

Editeur

Nathan

Genre

Livres sonores

Retrouver tous les articles sur Comptines des petits lapins par Amandine Meyer

Commenter ce livre

 

Comptines des petits lapins

Amandine Meyer

Paru le 05/03/2026

10 pages

Nathan

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095058180
9782095058180
© Notice établie par ORB
plus d'informations

