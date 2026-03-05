Comptines des petits lapins

6 comptines toutes douces pour découvrir la nature en musique ! Les tout-petits vont adorer accompagner cette famillle de lapins dans leurs aventures printanières ! Avec ces 6 comptines originales qui célèbrent l'éveil à la nature et les premiers moments de découvertes, chaque page devient une nouvelle aventure : la chasse aux oeufs de Pâques ; un pique-nique en forêt ; les premières sorties au jardin... Un ouvrage spécialement conçu pour les tout-petits : 6 boutons faciles à actionner ; Pages cartonnées aux coins arrondis pour une manipulation facile et sécurisée ; Des comptines inédites, qui peuvent même accompagner le coucher ! Un premier livre musical qui favorise la découverte du monde en musique, accessible dès 6 mois.