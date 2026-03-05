Le buveur de mangas

Direction le Japon avec Draculivre ! Embarquez pour une nouvelle aventure fantastique avec la série culte du Buveur d'encre ! Cette fois, Draculivre emmène Odilon et Carmilla au pays du Soleil-Levant pour une mission très spéciale : rencontrer un célèbre mangaka, un dessinateur de mangas. Mais nos héros vont découvrir que boire un manga n'est pas sans risque ! Contrairement aux livres traditionnels, les mangas se lisent à l'envers, et quand Draculivre en boit un, tout devient sens dessus dessous... Les jeunes lecteurs vont adorer cette histoire qui joue sur les mots : un manga se lit à l'envers... mais il se boit la tête en bas ! Un livre qui parle aux passionnés de mangas, dans une aventure pleine de rebondissements au coeur du Japon !