L'école des buveurs d'encre

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Quand la différence fait toute la différence ! Dès 7 ans Un nouvel élève arrive dans la classe d'Odilon et Carmilla ! César Dysfférent est un peu... différent des autres : il est allergique aux verbes et boit les livres avec une paille spéciale . Clovis, l'ami d'Odilon, trouve ce nouveau vraiment bizarre et en plus, il est beaucoup trop grand et lui cache le tableau ! Heureusement, quand César se rapproche de Lamia et que Clovis déclare la guerre , nos petits vampires vont découvrir que les différences peuvent devenir les plus belles des richesses et transformer la méfiance en véritable amitié . Dans cette aventure scolaire pleine d'émotion, découvrez comment l'acceptation de l'autre peut enrichir toute une classe.

Par Olivier Latyk, Eric Sanvoisin
Chez Nathan

Auteur

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

L'école des buveurs d'encre

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Paru le 05/03/2026

48 pages

Nathan

6,50 €

9782095054908
© Notice établie par ORB
