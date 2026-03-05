L'école des buveurs d'encre

Quand la différence fait toute la différence ! Dès 7 ans Un nouvel élève arrive dans la classe d'Odilon et Carmilla ! César Dysfférent est un peu... différent des autres : il est allergique aux verbes et boit les livres avec une paille spéciale . Clovis, l'ami d'Odilon, trouve ce nouveau vraiment bizarre et en plus, il est beaucoup trop grand et lui cache le tableau ! Heureusement, quand César se rapproche de Lamia et que Clovis déclare la guerre , nos petits vampires vont découvrir que les différences peuvent devenir les plus belles des richesses et transformer la méfiance en véritable amitié . Dans cette aventure scolaire pleine d'émotion, découvrez comment l'acceptation de l'autre peut enrichir toute une classe.