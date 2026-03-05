Le buveur d'encre

Vampire bibliophile cherche livre à dévorer... et pas seulement ! Un roman aussi savoureux qu'un livre qu'on boirait à la paille. Dès 8 ans. Un roman qui prouve qu'il existe mille façons d'aimer les livres... même en les dégustant ! Le fils du libraire déteste les livres et rêve que quelqu'un les lui vole enfin. Jusqu'au jour où il surprend un étrange client, flottant à quelques centimètres du sol... avant de commencer à boire les mots d'un livre avec une paille ! Le garçon découvre alors un vampire pas comme les autres : un buveur d'encre qui va transformer sa vision des livres et l'entraîner dans une aventure aussi drôle qu'inattendue. Une rencontre improbable , pleine d'humour et de fantastique , qui va bouleverser la vision du jeune garçon et l'entraîner dans une aventure délicieusement insolite.