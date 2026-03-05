Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Le buveur d'encre

Eric Sanvoisin, Steve Baker

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vampire bibliophile cherche livre à dévorer... et pas seulement ! Un roman aussi savoureux qu'un livre qu'on boirait à la paille. Dès 8 ans. Un roman qui prouve qu'il existe mille façons d'aimer les livres... même en les dégustant ! Le fils du libraire déteste les livres et rêve que quelqu'un les lui vole enfin. Jusqu'au jour où il surprend un étrange client, flottant à quelques centimètres du sol... avant de commencer à boire les mots d'un livre avec une paille ! Le garçon découvre alors un vampire pas comme les autres : un buveur d'encre qui va transformer sa vision des livres et l'entraîner dans une aventure aussi drôle qu'inattendue. Une rencontre improbable , pleine d'humour et de fantastique , qui va bouleverser la vision du jeune garçon et l'entraîner dans une aventure délicieusement insolite.

Par Eric Sanvoisin, Steve Baker
Chez Nathan

|

Auteur

Eric Sanvoisin, Steve Baker

Editeur

Nathan

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le buveur d'encre par Eric Sanvoisin, Steve Baker

Commenter ce livre

 

Le buveur d'encre

Eric Sanvoisin, Steve Baker

Paru le 05/03/2026

72 pages

Nathan

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095030148
9782095030148
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.