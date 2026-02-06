"J'étais une petite fille assez solitaire et rêveuse, mais autoritaire avec mon frère et ma soeur, plus jeunes que moi. Vers l'âge de six ans, je me suis créé un ami, un compagnon, pas seulement plus sage que moi, mais aussi bien plus sage que mes parents. Il avait un savoir, un sens de la justice, une bonté, une sévérité et une rigueur, beaucoup plus vastes et solides que les leurs. Le Grand Roi Soleil. Mon Grand Roi Soleil".