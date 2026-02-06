Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Le Grand Roi Soleil

Clémence Trossevin, Mathilde Mélèse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'étais une petite fille assez solitaire et rêveuse, mais autoritaire avec mon frère et ma soeur, plus jeunes que moi. Vers l'âge de six ans, je me suis créé un ami, un compagnon, pas seulement plus sage que moi, mais aussi bien plus sage que mes parents. Il avait un savoir, un sens de la justice, une bonté, une sévérité et une rigueur, beaucoup plus vastes et solides que les leurs. Le Grand Roi Soleil. Mon Grand Roi Soleil".

Par Clémence Trossevin, Mathilde Mélèse
Chez Editions Panthera

|

Auteur

Clémence Trossevin, Mathilde Mélèse

Editeur

Editions Panthera

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Grand Roi Soleil par Clémence Trossevin, Mathilde Mélèse

Commenter ce livre

 

Le Grand Roi Soleil

Clémence Trossevin, Mathilde Mélèse

Paru le 06/02/2026

32 pages

Editions Panthera

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494182318
9782494182318
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.