Les petites musiques

Roland Buti

"Aucune représentation claire d'elle adulte ne lui venait. Peut-être souffrait-il d'un manque d'imagination ? Mais se figurer sa soeur dans le futur lui causait une inexplicable tristesse. " Adolescente libre et indocile, Jana court les pâturages, s'allonge dans les fourmilières et voudrait vivre dans la forêt. Mais dans la petite cité industrielle de Sainte-Croix en Suisse, où elle vit avec son demi-frère, Ivo, et ses parents, son attitude heurte les bonnes moeurs. A rebours des événements de Mai 68 qui agitent l'autre côté de la frontière, Jana est placée dans une maison de redressement pour jeunes filles. Témoin de ce qui arrive à sa soeur, Ivo fera tout pour la retrouver.

Par Roland Buti
Chez Editions Gallimard

Auteur

Roland Buti

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Les petites musiques

Roland Buti

Paru le 05/03/2026

208 pages

Editions Gallimard

8,60 €

9782073125231
