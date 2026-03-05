Les petites musiques

"Aucune représentation claire d'elle adulte ne lui venait. Peut-être souffrait-il d'un manque d'imagination ? Mais se figurer sa soeur dans le futur lui causait une inexplicable tristesse. " Adolescente libre et indocile, Jana court les pâturages, s'allonge dans les fourmilières et voudrait vivre dans la forêt. Mais dans la petite cité industrielle de Sainte-Croix en Suisse, où elle vit avec son demi-frère, Ivo, et ses parents, son attitude heurte les bonnes moeurs. A rebours des événements de Mai 68 qui agitent l'autre côté de la frontière, Jana est placée dans une maison de redressement pour jeunes filles. Témoin de ce qui arrive à sa soeur, Ivo fera tout pour la retrouver.