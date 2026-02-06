Inscription
#Imaginaire

Submergée

Jean-Daniel Brèque, Arula Ratnakar

Confrontée à d'incontrôlables épidémies nées du dérèglement climatique, l'humanité a cherché dans les fonds marins une solution miracle à ses maux, exploitant la faune comme la flore, quitte à provoquer un désastre environnemental plus grave encore. Après la mort dans des circonstances tragiques d'une brillante scientifique, Nithya enquête sur ses travaux. A l'aide d'une technologie mémorielle, elle revit tous les moments importants de la vie sa consoeur, de la recherche d'un remède à ses préoccupations les plus intimes. Mais à mesure que Nithya plonge dans ces souvenirs, elle découvre de dangereux secrets et se laisse peu à peu submerger par la psyché de l'autre femme. Jusqu'à ce que les limites entre elles s'estompent ?

Par Jean-Daniel Brèque, Arula Ratnakar
Argyll éditions

|

Auteur

Jean-Daniel Brèque, Arula Ratnakar

Editeur

Argyll éditions

Genre

Science-fiction

Submergée

Arula Ratnakar trad. Jean-Daniel Brèque

Paru le 06/02/2026

94 pages

Argyll éditions

9,90 €

9782488126144
