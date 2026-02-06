Lost in transition agroécologique

Comment nourrir le monde sans détruire la planète ? C'est la question existentielle à laquelle Cédric Rabany, agronome globe-trotter depuis 20 ans, tente de répondre à travers ce roman graphique exclusivement inspiré de faits réels. Emboîtez-lui le pas dans son périple parsemé d'incertitudes et d'humour, depuis les tropiques (Côte-d'Ivoire, Ouganda, Burundi, Tanzanie...) aux plaines de la Beauce en passant par les terrasses du Maroc. Des agricultures mondiales qui sont souvent confrontées aux mêmes difficultés, aux mêmes impasses, et ce quel que soit le contexte local ou technologique. Seule une compréhension fine des mécanismes du vivant permettra de surmonter ces écueils pour approcher, enfin, le graal agro : une meilleure alimentation, pérenne, partout, pour toutes et pour tous.