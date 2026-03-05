Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman jeunesse

Notre planète préhistorique

Lisk Feng, Sue Lowell Gallion

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une lecture à voix haute et en rimes pour partir à la découverte des dinosaures et des premières formes de vie sur notre planète. Le livre s'ouvre pour former un globe. Dans cet ouvrage accrocheur, les enfants sont invités à explorer notre planète préhistorique au fil de textes rimés et d'illustrations saisissantes. En complément, un texte riche en informations ravira les petits curieux avides de savoir quelles créatures peuplaient la mer et la terre il y a des millions d'années.

Par Lisk Feng, Sue Lowell Gallion
Chez Phaidon

|

Auteur

Lisk Feng, Sue Lowell Gallion

Editeur

Phaidon

Genre

Préhistoire et dinosaures

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notre planète préhistorique par Lisk Feng, Sue Lowell Gallion

Commenter ce livre

 

Notre planète préhistorique

Lisk Feng, Sue Lowell Gallion trad. Sophie Lecoq

Paru le 05/03/2026

26 pages

Phaidon

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781837291656
9781837291656
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.