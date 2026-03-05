Une lecture à voix haute et en rimes pour partir à la découverte des dinosaures et des premières formes de vie sur notre planète. Le livre s'ouvre pour former un globe. Dans cet ouvrage accrocheur, les enfants sont invités à explorer notre planète préhistorique au fil de textes rimés et d'illustrations saisissantes. En complément, un texte riche en informations ravira les petits curieux avides de savoir quelles créatures peuplaient la mer et la terre il y a des millions d'années.