Un livre pop-up pour découvrir une ferme animée et tous les animaux qui y habitent. Viens passer une journée inoubliable à la ferme ! Rencontre un coq bruyant, des cochons couverts de boue et des vaches affamées qui broutent du foin toute la journée, suis une chienne de berger qui rassemble moutons et alpagas, et admire une énorme moissonneuse-batteuse en action. Visite ensuite la mini-ferme et dis bonjour aux chevreaux qui adorent sauter et grimper. Avec cinq pop-ups qui se déploient en ouvrant chaque page, ce livre t'emmènera pour une visite passionnante d'une ferme animée.