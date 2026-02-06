Franck Stein, l'homme aux pensées multiples

Franck Stein, histoire d'une vie trépidante, truculente... mais dérangeante. Je m'appelle Franck Stein. Je suis l'homme le plus malchanceux au monde. Je m'appelle Franck Stein et j'ai un superpouvoir. Officiellement, je ne suis qu'un modeste employé au ministère des Finances, affecté au service des fraudes fiscales. Je suis l'homme qui lit dans vos pensées, enfin, certaines des pensées de certains d'entre vous. Sans l'aide de personne et contre mon gré. Pourtant, je ne combats pas le crime ni ne viens en aide à quiconque. Je suis seul à supporter mon fardeau. Je m'appelle Franck Stein et j'ai un superpouvoir. Je pourrais être un superhéros, mais...