#Roman francophone

Franck Stein, l'homme aux pensées multiples

Hervé Gransart

ActuaLitté
Franck Stein, histoire d'une vie trépidante, truculente... mais dérangeante. Je m'appelle Franck Stein. Je suis l'homme le plus malchanceux au monde. Je m'appelle Franck Stein et j'ai un superpouvoir. Officiellement, je ne suis qu'un modeste employé au ministère des Finances, affecté au service des fraudes fiscales. Je suis l'homme qui lit dans vos pensées, enfin, certaines des pensées de certains d'entre vous. Sans l'aide de personne et contre mon gré. Pourtant, je ne combats pas le crime ni ne viens en aide à quiconque. Je suis seul à supporter mon fardeau. Je m'appelle Franck Stein et j'ai un superpouvoir. Je pourrais être un superhéros, mais...

Par Hervé Gransart
Chez Hello Editions

|

Auteur

Hervé Gransart

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Franck Stein, l'homme aux pensées multiples

Hervé Gransart

Paru le 06/02/2026

156 pages

Hello Editions

19,90 €

ActuaLitté
9782386278921
