Inscription
#Roman francophone

La toile, la mouche et l'araignée

Diana Carlier

Le temps, c'est la toile dont je suis à la fois l'araignée et la mouche - Jacques LESOURNEBordeaux, 2024. Un bar de quartier, une clinique pour cancéreux. Alain. Marie. Il est le taulier, il est l'amant. Elle va mourir en Suisse. La quête du Prince Charmant, un prêtre débonnaire. Clarisse. Sacha. Elle cherche l'amour avec un grand A. Il se fait coach en développement personnel. Deux hommes, deux femmes, quatre voix, quatre destins mais un même lien qui les unit. A l'heure des choix et des décisions, ils se croisent, vibrent, aiment et pleurent ensemble. Un récit choral où la force des uns devient celle des autres. Entre confessions et drames, rires et larmes, Diana Carlier écrit ici un roman sensible et drôle sur la force de l'amour et la résilience.

Par Diana Carlier
Chez Librinova

|

Auteur

Diana Carlier

Editeur

Librinova

Genre

Littérature française

La toile, la mouche et l'araignée

Diana Carlier

Paru le 05/03/2026

325 pages

Librinova

21,90 €

9791040593744
