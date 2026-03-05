La toile, la mouche et l'araignée

Le temps, c'est la toile dont je suis à la fois l'araignée et la mouche - Jacques LESOURNEBordeaux, 2024. Un bar de quartier, une clinique pour cancéreux. Alain. Marie. Il est le taulier, il est l'amant. Elle va mourir en Suisse. La quête du Prince Charmant, un prêtre débonnaire. Clarisse. Sacha. Elle cherche l'amour avec un grand A. Il se fait coach en développement personnel. Deux hommes, deux femmes, quatre voix, quatre destins mais un même lien qui les unit. A l'heure des choix et des décisions, ils se croisent, vibrent, aiment et pleurent ensemble. Un récit choral où la force des uns devient celle des autres. Entre confessions et drames, rires et larmes, Diana Carlier écrit ici un roman sensible et drôle sur la force de l'amour et la résilience.