#Essais

Mondes en guerre

André Loez

ActuaLitté
L'histoire globale de la guerre dans le monde, portée par les plus fins connaisseurs et plus de 110 documents et cartes en couleurs. Explorer la diversité des pratiques guerrières sur tous les continents depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, telle est l'ambition des Mondes en guerre. Dès l'Antiquité, objet du premier volume, la formation d'empires alimenta un vaste processus de confrontations et d'échanges militaires, avant que l'ère des Grandes Découvertes, au départ du second volume, ne déclenche l'intégration de tous les continents dans un espace martial uni ? é. Ce troisième tome explore les guerres mondiales et impériales entre 1870 et 1945, séquence historique où la puissance nouvelle des armes industrielles marque tant d'espaces, de l'Afrique colonisée aux tranchées de la Somme, des steppes de Russie aux immensités du Pacifique. A travers une analyse sur la longue durée d'une période marquée par la sujétion du globe aux grandes puissances militaires, et par une approche thématique – les combattants, les armes, les empires, les mobilisations, les refus ou encore les crimes de guerre –, les auteurs, sous la direction d'André Loez, mêlent histoire au ras du sol, donnant leur place à tous les acteurs ordinaires, et questionnement global sur l'importance des guerres pour les sociétés qui les traversent. Texte, iconographie et cartes inédites permettent ainsi de saisir, dans leur diversité, les expériences humaines de la guerre dans le monde.

Par André Loez
Chez Passés Composés

|

Auteur

André Loez

Editeur

Passés Composés

Genre

Histoire militaire

Mondes en guerre

André Loez

Paru le 05/03/2026

810 pages

Passés Composés

18,90 €

ActuaLitté
