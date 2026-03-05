Inscription
#Roman francophone

Maleficium

Martine Desjardins

"AVERTISSEMENT AU LECTEUR De hautes instances religieuses ont déjà essayé, par divers trafics d'influence, d'empêcher la propagation de cet ouvrage et ont même proféré des menaces contre ceux qui en seraient complices. Il y a donc tout lieu de craindre qu'en ouvrant le Maleficium le lecteur s'expose non seulement à la souillure de ces confessions immorales, mais aussi au risque d'encourir l'excommunication. Qu'il se le tienne pour dit". Vous vous apprêtez à lire les textes sacrilèges de l'abbé Savoie (1877 - 1913) et les mystères que sept hommes lui confessèrent après avoir succombé à leur luxure, leur gloutonnerie ou leur avarice... Ces chutes manifestes vers les Enfers dessinent le portrait d'une même femme - en est-on bien sûr ? - qui exacerba chacun de leur vice. "Pardonnez-moi, mon père, mais j'ai une confession à faire : il s'agit là d'un des meilleurs livres que j'ai pu lire depuis de nombreuses années, sans contredit : un incontournable dans le genre". - Solaris

Par Martine Desjardins
Chez L'Atalante Editions

|

Auteur

Martine Desjardins

Editeur

L'Atalante Editions

Genre

Littérature française

Maleficium

Martine Desjardins

Paru le 05/03/2026

192 pages

L'Atalante Editions

7,70 €

9791036002526
