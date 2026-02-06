Inscription
#Manga

See you tomorrow at the food court Tome 1

Marina Bonzi, Shinichirô Nariie

ActuaLitté
A première vue, Wada a tout d'une première de la classe, sage et impassible. A l'inverse, avec ses cheveux blonds et sa peau bronzée, Yamamoto renvoie une image superficielle et intimidante. Les deux jeunes filles sont scolarisées dans des lycées différents et passent la majorité de leur temps seules. Sauf lorsqu'elles se retrouvent après les cours dans un lieu n'appartenant qu'à elles. Ici, Wada et Yamamoto se montrent sous leur vrai visage et bavardent gaiement de tout ce qui leur passe par l'esprit. Ce repaire, c'est le food court du centre commercial. Une série en 2 tomes !

Marina Bonzi, Shinichirô Nariie
Chez Shiba édition

|

Auteur

Marina Bonzi, Shinichirô Nariie

Editeur

Shiba édition

Genre

Seinen/Homme

See you tomorrow at the food court Tome 1 par Marina Bonzi, Shinichirô Nariie

Commenter ce livre

 

See you tomorrow at the food court Tome 1

Shinichirô Nariie trad. Marina Bonzi

Paru le 06/02/2026

162 pages

Shiba édition

11,95 €

ActuaLitté
9782380230680
