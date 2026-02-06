See you tomorrow at the food court Tome 1

A première vue, Wada a tout d'une première de la classe, sage et impassible. A l'inverse, avec ses cheveux blonds et sa peau bronzée, Yamamoto renvoie une image superficielle et intimidante. Les deux jeunes filles sont scolarisées dans des lycées différents et passent la majorité de leur temps seules. Sauf lorsqu'elles se retrouvent après les cours dans un lieu n'appartenant qu'à elles. Ici, Wada et Yamamoto se montrent sous leur vrai visage et bavardent gaiement de tout ce qui leur passe par l'esprit. Ce repaire, c'est le food court du centre commercial. Une série en 2 tomes !