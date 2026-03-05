Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Les bons sentiments

Karine Sulpice

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les gyrophares illuminent les visages des badauds, des journalistes et des secouristes dans le froid d'une nuit de Noël. Au milieu de l'agitation, la commandante Maurane Le Queuvre doit garder le cap. Depuis des heures, elle négocie au téléphone avec Julien. Il est juste là, de l'autre côté de la rue, dans les locaux de l'Association pour laquelle il travaille. Avec un fusil à la main et trois collègues en otages. La policière s'efforce de le faire parler, de gagner du terrain sans le brusquer. Au fil de leur dialogue, elle se prend d'affection pour ce jeune homme désespéré qui pensait avoir trouvé sa place au service des plus démunis. Il suffit de peu de choses, finalement, pour qu'une vie déraille. Quelques rancoeurs, des désaccords, une querelle autour de la machine à café, et parfois même, des bons sentiments.

Par Karine Sulpice
Chez Liana Levi

|

Auteur

Karine Sulpice

Editeur

Liana Levi

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les bons sentiments par Karine Sulpice

Commenter ce livre

 

Les bons sentiments

Karine Sulpice

Paru le 05/03/2026

176 pages

Liana Levi

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034912162
9791034912162
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.