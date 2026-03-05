La philosophie de la religion de Kant de la Critique de la raison pure jusqu’à La religion dans les limites de la simple raison

Pour la toute première fois en français, une édition augmentée de la thèse d'Albert Schweitzer sur la philosophie de Kant, dans laquelle le pasteur, médecin et prix Nobel de la paix alsacien élabore les prémisses de sa thèse du " respect de la vie ". Cet ouvrage propose la première traduction française de la thèse d'Albert Schweitzer sur la philosophie de la religion de Kant, publiée en allemand en 1899. Dans cet ouvrage majeur mais méconnu, Schweitzer montre que le développement progressif de la pensée de Kant est caractérisé par une tension entre sa théorie de la connaissance et sa " profondeur morale ". Schweitzer est amené plus largement à poser la question de la possibilité même d'une philosophie de la religion et à discuter du rapport entre ce que la philosophie peut dire de la religion et ce qu'affirment les textes sacrés. La traduction, richement annotée, de cette thèse est précédée d'une introduction substantielle, qui situe Schweitzer et ses maîtres parmi les lignes d'interprétation de la pensée kantienne à la fin du XIXe siècle et met en perspective la réflexion d'un jeune doctorant dont on s'aperçoit, en le lisant, qu'il était à la fois audacieux et d'une grande puissance spéculative.