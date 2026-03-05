Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

La philosophie de la religion de Kant de la Critique de la raison pure jusqu’à La religion dans les limites de la simple raison

Albert Schweitzer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour la toute première fois en français, une édition augmentée de la thèse d'Albert Schweitzer sur la philosophie de Kant, dans laquelle le pasteur, médecin et prix Nobel de la paix alsacien élabore les prémisses de sa thèse du " respect de la vie ". Cet ouvrage propose la première traduction française de la thèse d'Albert Schweitzer sur la philosophie de la religion de Kant, publiée en allemand en 1899. Dans cet ouvrage majeur mais méconnu, Schweitzer montre que le développement progressif de la pensée de Kant est caractérisé par une tension entre sa théorie de la connaissance et sa " profondeur morale ". Schweitzer est amené plus largement à poser la question de la possibilité même d'une philosophie de la religion et à discuter du rapport entre ce que la philosophie peut dire de la religion et ce qu'affirment les textes sacrés. La traduction, richement annotée, de cette thèse est précédée d'une introduction substantielle, qui situe Schweitzer et ses maîtres parmi les lignes d'interprétation de la pensée kantienne à la fin du XIXe siècle et met en perspective la réflexion d'un jeune doctorant dont on s'aperçoit, en le lisant, qu'il était à la fois audacieux et d'une grande puissance spéculative.

Par Albert Schweitzer
Chez Presses universitaires de Strasbourg

|

Auteur

Albert Schweitzer

Editeur

Presses universitaires de Strasbourg

Genre

Kant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La philosophie de la religion de Kant de la Critique de la raison pure jusqu’à La religion dans les limites de la simple raison par Albert Schweitzer

Commenter ce livre

 

La philosophie de la religion de Kant de la Critique de la raison pure jusqu’à La religion dans les limites de la simple raison

Albert Schweitzer trad. Frédéric Ruscher

Paru le 05/03/2026

500 pages

Presses universitaires de Strasbourg

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034402854
9791034402854
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.