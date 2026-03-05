L’art d’aimer (vraiment)

"L'amour est doux et épanouissant, mais il est aussi dur et révélateur. Il vous montrera les aspects de vous-même sur lesquels vous devez travailler". L'amour est partout. Dans les débuts d'une rencontre qui nous donne des papillons, dans les amitiés qui nous font sourire, dans les familles qui nous bousculent autant qu'elles nous portent... et en nous pour s'aimer soi-même. Dans cet ouvrage, Yung Pueblo nous accompagne à travers toutes les étapes d'une relation : de l'élan des premiers temps où l'on hésite parfois à se dévoiler aux défis qui peuvent apparaître avec les non-dits et la colère, jusqu'aux ruptures qui exigent de la douceur pour guérir et fermer ce chapitre. A travers une poésie accessible, des expériences personnelles et des conseils éclairés, Yung Pueblo nous invite à regarder nos rapports autrement : comment sortir de nos vieux schémas, dépasser notre ego et ouvrir un espace pour une connexion authentique, plus sincère, plus douce. Yung Pueblo, poète-méditant, est l ? auteur de recueils de poésie ainsi que du livre Lâcher prise sur son mental : Se libérer du passé, se connecter au présent, s'épanouir dans le futur, véritable best-seller. L'auteur est également très actif sur son site Internet, https : //yungpueblo. com/, (Lien -> https : //yungpueblo. com/,) et sur Instagram où il est suivi par plus de 3, 2 millions de personnes.