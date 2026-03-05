Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

L’art d’aimer (vraiment)

Yung Pueblo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"L'amour est doux et épanouissant, mais il est aussi dur et révélateur. Il vous montrera les aspects de vous-même sur lesquels vous devez travailler". L'amour est partout. Dans les débuts d'une rencontre qui nous donne des papillons, dans les amitiés qui nous font sourire, dans les familles qui nous bousculent autant qu'elles nous portent... et en nous pour s'aimer soi-même. Dans cet ouvrage, Yung Pueblo nous accompagne à travers toutes les étapes d'une relation : de l'élan des premiers temps où l'on hésite parfois à se dévoiler aux défis qui peuvent apparaître avec les non-dits et la colère, jusqu'aux ruptures qui exigent de la douceur pour guérir et fermer ce chapitre. A travers une poésie accessible, des expériences personnelles et des conseils éclairés, Yung Pueblo nous invite à regarder nos rapports autrement : comment sortir de nos vieux schémas, dépasser notre ego et ouvrir un espace pour une connexion authentique, plus sincère, plus douce. Yung Pueblo, poète-méditant, est l ? auteur de recueils de poésie ainsi que du livre Lâcher prise sur son mental : Se libérer du passé, se connecter au présent, s'épanouir dans le futur, véritable best-seller. L'auteur est également très actif sur son site Internet, https : //yungpueblo. com/, (Lien -> https : //yungpueblo. com/,) et sur Instagram où il est suivi par plus de 3, 2 millions de personnes.

Par Yung Pueblo
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Yung Pueblo

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’art d’aimer (vraiment) par Yung Pueblo

Commenter ce livre

 

L’art d’aimer (vraiment)

Yung Pueblo trad. Laurent Bury

Paru le 05/03/2026

288 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536701
9791028536701
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.