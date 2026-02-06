Inscription
#Essais

La dernière reine de Troie

Angélique Nouvel

Plus âpre sera la chute : la reine Hécube, jusqu'ici comblée par la vie, voit tout ce qu'elle a construit et tous ceux qu'elle chérit disparaître dans le brasier de la guerre. Pourtant, Hécube n'a pas peur, affrontant sans regret ces heures de détresse. Tandis que tout brûle et hurle à l'extérieur, la souveraine, cachée dans son palais avec Polyxène, sa fille, et Andromaque, la veuve de son fils Hector, chante, une dernière fois, la glorieuse histoire de la ville de Troie. Dans les mots émus d'une conteuse d'exception, découvrez tout un pan de légende oublié ainsi qu'un autre type d'héroïsme, non moins puissant, celui des survivants.

Par Angélique Nouvel
Chez La vie des classiques

|

Auteur

Angélique Nouvel

Editeur

La vie des classiques

Genre

Grec (Collège)

La dernière reine de Troie

Angélique Nouvel

Paru le 06/02/2026

120 pages

La vie des classiques

11,00 €

9782377751471
