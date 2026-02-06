La dernière reine de Troie

Plus âpre sera la chute : la reine Hécube, jusqu'ici comblée par la vie, voit tout ce qu'elle a construit et tous ceux qu'elle chérit disparaître dans le brasier de la guerre. Pourtant, Hécube n'a pas peur, affrontant sans regret ces heures de détresse. Tandis que tout brûle et hurle à l'extérieur, la souveraine, cachée dans son palais avec Polyxène, sa fille, et Andromaque, la veuve de son fils Hector, chante, une dernière fois, la glorieuse histoire de la ville de Troie. Dans les mots émus d'une conteuse d'exception, découvrez tout un pan de légende oublié ainsi qu'un autre type d'héroïsme, non moins puissant, celui des survivants.