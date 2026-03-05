Comprendre le québécois en 3 minutes par jour

Le québécois est une variété de la langue française, mais il possède des caractéristiques qui lui sont propres. Vous partez en voyage et vous voulez être sûr de maîtriser le québécois ? Vous vivez au Québec et vous avez besoin de vous familiariser avec la langue ? Vous n'avez pas le temps ni le budget pour vous inscrire à une formation ? Heureusement, les Malins ont pensé à vous ! Dans ce guide linguistique, découvrez : - Tout ce qu'il faut savoir pour comprendre le français québécois et se débrouiller dans les situations de la vie courante. - Une méthode efficace avec plus de 80 leçons calibrées d'une durée de trois minutes chrono. - Des notions historiques et de prononciation, de la grammaire, du vocabulaire et des expressions courantes appartenant à la langue familière. - De nombreux quiz et leurs corrections pour vous entraîner. DANS LES TRANSPORTS, ENTRE DEUX RENDEZ-VOUS, SORTEZ VOTRE MALIN ! Geneviève Breton est québécoise, polyglotte et diplômée en traduction. Elle a une excellente maîtrise de la langue française et de solides connaissances en linguistique. Elle a enseigné la grammaire française à des étudiants universitaires francophones et le français langue étrangère à des étudiants venus d'ailleurs. Vulgarisatrice, elle a créé deux formations en ligne basées sur l'oral informel québécois. En 2020, elle lance sa chaîne YouTube, maprofdefrançais, qui compte plus de 90 000 abonnés.