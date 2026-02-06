Inscription
#Beaux livres

Kandinsky, Musik !

Teodoro Gilabert

Le jaune et le noir, avec des touches de blanc, dominent le tableau. En position diagonale, le noir forme un triangle irrégulier et plein d'énergie. En dessous et à droite, le jaune se répand dans un mouvement expansif. On pourrait penser à une oeuvre abstraite. Le titre Impression III (concert) donne toutefois un indice pour orienter le spectateur vers un sujet précis. Wassily Kandinsky a effectivement peint ce tableau en janvier 1911 juste après avoir assisté à un concert donné à Munich par Arnold Schoenberg, le père du dodécaphonisme. Cette oeuvre essentielle pour expliquer la synesthésie de Kandinsky (l'association entre les sons et les couleurs), reste peu connue du public français. Teodoro Gilabert nous introduit dans le musée Lenbachhaus de Munich, à travers les notes rédigées par Marc, le gardien attentif et passionné de la salle Muzik où est exposé le tableau. Avec humour et légèreté, le jeune homme nous partage ses impressions, ses rencontres, ses géné- reux échanges avec le public... La description et l'histoire d'Impression III révèlent plusieurs fragments de la vie de Kandinsky.

Par Teodoro Gilabert
Chez Editions Invenit

|

Auteur

Teodoro Gilabert

Editeur

Editions Invenit

Genre

Ecrits sur l'art

Kandinsky, Musik !

Teodoro Gilabert

Paru le 06/02/2026

92 pages

Editions Invenit

20,00 €

Scannez le code barre 9782376801559
9782376801559
