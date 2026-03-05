Inscription
Votre ordonnance cardio au féminin

Pierre Setbon, Alix Lefief-Delcourt

ActuaLitté
Vous surveillez votre vue, vos dents... mais avez-vous pensé à votre coeur ? C'est la question posée par le Dr Pierre Setbon, qui nous alerte sur une réalité banalisée : depuis trop longtemps, les femmes n'ont pas le réflexe d'aller chez le cardiologue. Pourtant, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes, tuant six fois plus que le cancer du sein. Et si vous deveniez enfin actrice de votre santé cardiaque ? Dans cet ouvrage accessible et complet, découvrez : - Tout ce qu'il faut savoir sur le coeur des femmes : son fonctionnement, les risques qu'il peut connaître (tako-tsubo, contraception, ménopause, etc.) ; - Des conseils et solutions pratiques pour en prendre soin : quand prendre rendez-vous, les habitudes à adopter... - 7 exemples d'ordonnances adaptées à l'âge et aux symptômes de chacune, pour mieux vous accompagner ; - Des entretiens avec des experts : le Dr Hakim Benamer, cardiologue interventionnel, et le Dr Michel Mouly, chirurgien gynécologue et cancérologue, apportent leur éclairage. Un guide précieux pour toutes celles qui veulent enfin prendre soin de leur coeur comme il le mérite. Le Dr Pierre Setbon est cardiologue. Il a pris conscience au cours de sa carrière de la négligence dont souffrait la santé cardiaque féminine, et milite aujourd'hui pour une meilleure prévention et un meilleur suivi de celle-ci. Il a publié Votre ordonnance antistress pour protéger votre coeur aux éditions Leduc. Avec la collaboration d'Alix Lefief-Delcourt. Préface de Flavie Flament.

Par Pierre Setbon, Alix Lefief-Delcourt
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Pierre Setbon, Alix Lefief-Delcourt

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Maladies cardio-vasculaires

Votre ordonnance cardio au féminin

Pierre Setbon, Alix Lefief-Delcourt

Paru le 05/03/2026

224 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

9791028536671
