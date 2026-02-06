A la veille de la Première Guerre mondiale, le bassin de la Villette, qui relie les canaux de l'Ourcq, Saint-Martin et Saint-Denis, est l'une des plaques tournantes du trafic de marchandises en France. Au coeur d'une activité commerciale débordante, il constitue alors un formidable lieu de vie et de brassage social, où se côtoient notamment les nombreux employés de l'industrie fluviale et portuaire ? : bateliers, débardeurs, éclusiers, charbonniers, camionneurs, grutiers. Dans Le Vin blanc de la Villette, publié pour la première fois en 1914, Jules Romains nous invite à nous attarder en leur compagnie, au milieu des docks et des péniches, pour écouter quelques-uns de leurs souvenirs égrenés au fil de l'eau. A travers cette virée littéraire le long des quais, il se propose de nous faire découvrir autrement la riche histoire ouvrière de Paris.