Treize âges de la vie d'une femme

Cette langue incantatoire, précise et nuancée, célèbre les pouvoir de la fiction et de la poésie. La narratrice livre un récit sur les violences sexuelles, géographiques, économiques qui résonne avec le celui de milliers de femmes. - Née dans un village éloigné, la narratrice cherche sa place dans les milieux qu'elle traverse. Ses études sont l'occasion d'échapper au destin qui l'attend. Elle y découvre les joies et l es déceptions de l'amour , la force de l'amitié et de la littérature . Il y a aussi la violence qui, un soir, fait basculer son existence. - Dans ce récit incantatoire , qui célèbre les pouvoirs de la fiction et de la poésie, Marie Rouzin nous fait traverser treize âges marquants de la vie d'une femme. Un texte confession sur l es violences sexuelles , géographiques , économiques qui résonne avec le récit de milliers de femmes.