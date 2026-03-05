Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

La réalisation de soi

Cheikh Ahmad Tidjane Diabaté

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un monde saturé de promesses de "développement personnel" et d'accomplissement individuel, Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté livre un rappel essentiel : jamais l'ego, ni son exaltation, n'ont fait la réussite de l'homme. L'élévation véritable ne se trouve qu'auprès de Dieu, le Créateur. A travers une réflexion claire, nourrie du Coran, de l'expérience spirituelle et d'une lecture lucide de notre époque, l'auteur met au jour les impasses d'un pseudo-développement personnel et éclaire les voies de la réalisation de soi en Islam. Le Prophète ? y apparaît comme modèle d'excellence : le coeur musulman s'y construit et s'élève, tout en se préservant des dérives modernes - autosuffisance, orgueil, oubli de Dieu, confusion entre liberté et passion. Invitation à renouer avec la fi ? ra, notre nature originelle, ce livre aide à comprendre la sagesse de l'épreuve comme du succès, et à bâtir une personnalité stable, reconnaissante et confiante. Une autre vision du "soi" , où la réalisation de la foi fonde la réalisation de l'homme, et où l'individu peut se construire sans se perdre.

Par Cheikh Ahmad Tidjane Diabaté
Chez Editions Albouraq

|

Auteur

Cheikh Ahmad Tidjane Diabaté

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Islam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La réalisation de soi par Cheikh Ahmad Tidjane Diabaté

Commenter ce livre

 

La réalisation de soi

Cheikh Ahmad Tidjane Diabaté

Paru le 05/03/2026

68 pages

Editions Albouraq

7,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791022515047
9791022515047
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.