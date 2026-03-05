Dans un monde saturé de promesses de "développement personnel" et d'accomplissement individuel, Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté livre un rappel essentiel : jamais l'ego, ni son exaltation, n'ont fait la réussite de l'homme. L'élévation véritable ne se trouve qu'auprès de Dieu, le Créateur. A travers une réflexion claire, nourrie du Coran, de l'expérience spirituelle et d'une lecture lucide de notre époque, l'auteur met au jour les impasses d'un pseudo-développement personnel et éclaire les voies de la réalisation de soi en Islam. Le Prophète ? y apparaît comme modèle d'excellence : le coeur musulman s'y construit et s'élève, tout en se préservant des dérives modernes - autosuffisance, orgueil, oubli de Dieu, confusion entre liberté et passion. Invitation à renouer avec la fi ? ra, notre nature originelle, ce livre aide à comprendre la sagesse de l'épreuve comme du succès, et à bâtir une personnalité stable, reconnaissante et confiante. Une autre vision du "soi" , où la réalisation de la foi fonde la réalisation de l'homme, et où l'individu peut se construire sans se perdre.