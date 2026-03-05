Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Le pick-up

Yoyo éditions, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Les dimensions sont adaptées aux petites mains. - Stimule le jeu et l'imagination chez les enfants. - Permet de jouer à la maison comme lors des déplacements. Vroum ! Vroum ! Ces mini-livres sur roues offrent un divertissement idéal aux enfants, que ce soit à la maison ou sur la route. Chaque véhicule entraîne les tout-petits dans une histoire amusante. Les illustrations, simples mais pleines de couleurs, sont très appréciées des jeunes enfants. Bonus : grâce à leurs roues et leur petite taille, ces livres peuvent rouler sur un circuit. En avant pour le jeu et la lecture !

Par Yoyo éditions, Xxx
Chez Yoyo Editions

|

Auteur

Yoyo éditions, Xxx

Editeur

Yoyo Editions

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pick-up par Yoyo éditions, Xxx

Commenter ce livre

 

Le pick-up

Yoyo éditions, Xxx

Paru le 05/03/2026

10 pages

Yoyo Editions

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9789465241807
9789465241807
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.