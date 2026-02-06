Le livre indispensable pour découvrir la cuisine asiatique ! Ramen, pad thaï, bò bún, riz cantonnais ou encore mochis... Découvrez des recettes faciles et rapides, qui deviendront incontournables dans votre quotidien ! Grands classiques ou recettes plus originales, il y en a pour tous les goûts, toute l'année. Et en + : des conseils pour cuisiner de manière authentique et en toute simplicité, découvrir la culture culinaire de nombreux pays, ainsi que des astuces pour chaque recette.