Le livre indispensable pour découvrir la cuisine asiatique ! Ramen, pad thaï, bò bún, riz cantonnais ou encore mochis... Découvrez des recettes faciles et rapides, qui deviendront incontournables dans votre quotidien ! Grands classiques ou recettes plus originales, il y en a pour tous les goûts, toute l'année. Et en + : des conseils pour cuisiner de manière authentique et en toute simplicité, découvrir la culture culinaire de nombreux pays, ainsi que des astuces pour chaque recette.
Par
Delphine Lebrun, Fabrice Veigas Chez
Mango Editions
