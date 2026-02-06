Inscription
#Beaux livres

Cuisine asiatique

Delphine Lebrun, Fabrice Veigas

ActuaLitté
Le livre indispensable pour découvrir la cuisine asiatique ! Ramen, pad thaï, bò bún, riz cantonnais ou encore mochis... Découvrez des recettes faciles et rapides, qui deviendront incontournables dans votre quotidien ! Grands classiques ou recettes plus originales, il y en a pour tous les goûts, toute l'année. Et en + : des conseils pour cuisiner de manière authentique et en toute simplicité, découvrir la culture culinaire de nombreux pays, ainsi que des astuces pour chaque recette.

Par Delphine Lebrun, Fabrice Veigas
Chez Mango Editions

|

Auteur

Delphine Lebrun, Fabrice Veigas

Editeur

Mango Editions

Genre

Cuisine asiatique

Cuisine asiatique

Delphine Lebrun

Paru le 06/02/2026

112 pages

Mango Editions

10,00 €

ActuaLitté
9782317040382
© Notice établie par ORB
