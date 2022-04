Le harcèlement moral au travail. Approches psychosociales, organisationnelles et cliniques

Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera une synthèse de recherches universitaires internationales permettant de définir le harcèlement moral, d'identifier les facteurs organisationnels, psychosociaux et les caractéristiques des harceleurs et des victimes de harcèlement. Ces travaux montrent aussi comment les jugements induits par les situations de harcèlement et par les facteurs organisationnels, alimentent et pérennisent le harcèlement. L'ouvrage intègre les apports des sciences humaines (théories du bouc émissaire, du monde juste, ...), de la psychologie sociale et du travail (attribution, erreur fondamentale, climat d'entreprise, management, justice, jugements) et de la psychologie clinique (émotions, vécu des victimes, copings). Il clarifie les distinctions entre harcèlement moral, sexuel, cyber harcèlement à l'école et au travail et conflits au travail. L'ensemble des causes, organisationnelles, psychosociales, systémiques et psychologiques sont présentées et illustrées par des études de cas. De manière inédite, l'auteur présente une synthèse des enquêtes européennes sur le harcèlement, une réflexion sur les théories explicatives et les jugements concernant le harcèlement, des modèles européens et canadiens. Les aspects juridiques et les niveaux de prévention donnent des clés de sortie du harcèlement. Autant de pistes pour permettre, aux scientifiques d'appréhender l'ensemble des processus et aux salariés impliqués de mieux comprendre les pièges du harcèlement, aux professionnels de développer une prévention et un traitement de la violence au travail.