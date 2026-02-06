Inscription
Beaux livres

Birdsong

Pierre Vinclair, Byung-Hun Min, Jeongmin Domissy-Lee

Ce livre est né d'un paradoxe fécond : comment écrire sur les oiseaux sans rien savoir d'eux, ou presque ? Du jour au lendemain, Pierre Vinclair se met à enquêter au fil de poèmes-minute sur ce que les oiseaux nous font, sur la manière dont ils déplacent nos idées en nuées, frôlent nos matins, habitent un monde où leur présence s'efface. Guidé par une curiosité impressionniste, Pierre Vinclair ne s'approche jamais trop près, s'émerveille que l'on entende d'abord leur chant avant de les voir ou de vouloir les nommer. Les photographies de l'artiste coréen Byung-Hun Min, dans la contemplation desquelles s'est élaboré cet essai qui est d'abord une rêverie, viennent scander le texte comme des pointillés noir et blanc.

Pierre Vinclair, Byung-Hun Min, Jeongmin Domissy-Lee
Klincksieck

|

Auteur

Pierre Vinclair, Byung-Hun Min, Jeongmin Domissy-Lee

Editeur

Klincksieck

Genre

Milieux naturels

Birdsong

Pierre Vinclair, Byung-Hun Min

Paru le 06/02/2026

164 pages

Klincksieck

21,00 €

9782252048801
