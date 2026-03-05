Inscription
#Beaux livres

Mont Blanc

Stefano Ardito

ActuaLitté
Mont Blanc est une célébration visuelle et narrative de la plus emblématique des montagnes européennes. L'auteur, Stefano Ardito - référence absolue dans le domaine de l'alpinisme - retrace les grandes étapes de l'histoire alpine : des premières ascensions aux défis contemporains, en passant par les sentiers mythiques et les refuges chargés d'histoire. A travers des photographies en haute définition et des textes engagés, le lecteur est invité à découvrir les vallées, les glaciers, les panoramas et la spectaculaire Skyway, la télécabine qui relie modernité et haute montagne. Un ouvrage unique qui s'adresse autant aux passionnés qu'aux amateurs de nature, de voyage et de patrimoine alpin.

Par Stefano Ardito
Chez White Star

|

Auteur

Stefano Ardito

Editeur

White Star

Genre

Montagne

Mont Blanc

Stefano Ardito

Paru le 05/03/2026

320 pages

White Star

34,90 €

ActuaLitté
9788832916461
© Notice établie par ORB
