Infographie du saint Coran

Cette Infographie du Coran est une invitation visuelle inédite à redécouvrir le Texte sacré. Plus qu'un livre, c'est une exploration graphique et poétique où chaque double-page devient un tableau à contempler. Couleurs, formes et motifs y traduisent concepts, miracles et thèmes coraniques. Organisé en six parties, l'ouvrage conduit le lecteur de la Parole d'Allah à la Création, en passant par l'Histoire des Prophètes et les prescriptions morales de l'islam, avant d'ouvrir sur le monde contemporain. Un voyage initiatique, à la fois rigoureux et émerveillant, qui fait aimer encore davantage le Noble Coran.