Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Infographie du saint Coran

Emir Abu Farès

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette Infographie du Coran est une invitation visuelle inédite à redécouvrir le Texte sacré. Plus qu'un livre, c'est une exploration graphique et poétique où chaque double-page devient un tableau à contempler. Couleurs, formes et motifs y traduisent concepts, miracles et thèmes coraniques. Organisé en six parties, l'ouvrage conduit le lecteur de la Parole d'Allah à la Création, en passant par l'Histoire des Prophètes et les prescriptions morales de l'islam, avant d'ouvrir sur le monde contemporain. Un voyage initiatique, à la fois rigoureux et émerveillant, qui fait aimer encore davantage le Noble Coran.

Par Emir Abu Farès
Chez Misericordia Editions

|

Auteur

Emir Abu Farès

Editeur

Misericordia Editions

Genre

Coran

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Infographie du saint Coran par Emir Abu Farès

Commenter ce livre

 

Infographie du saint Coran

Emir Abu Farès

Paru le 05/03/2026

278 pages

Misericordia Editions

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782959775420
9782959775420
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.