Et pourtant on a fait le job

Laurent Mérer

ActuaLitté
Force est de constater qu'entre mon entrée dans la Marine en 1968 et mon départ une quarantaine d'années plus tard, la Marine a perdu la moitié de ses bâtiments et de ses effectifs et qu'aujourd'hui, alors que les guerres grondent à nos portes, nous nous trouvons démunis. Malgré cette situation défavorable et en dépit de "l'air du temps", "Nous avons fait le job", car les missions ont continué et on n' a cessé de moderniser les navires et les équipements. Je traite le sujet de façon chronologique sous la forme d'un jour-nal, ce qui permet de balayer l'ensemble des missions que la Marine a continué d'assurer, les modernisations survenues mais aussi de traiter les rapports avec la société (suppression du service national, féminisation...) ainsi qu'avec le monde politique à travers mon passage à Matignon et mes différentes fonctions de préfet maritime.

Par Laurent Mérer
Chez Balland

Auteur

Laurent Mérer

Editeur

Balland

Genre

Ouvrages généraux

Et pourtant on a fait le job

Laurent Mérer

Paru le 26/03/2026

280 pages

Balland

20,00 €

ActuaLitté
9782940843022
