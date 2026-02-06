Inscription
#Imaginaire

Le Feu Monde

Jason S., Yann Cavalier

Au coeur du Feu Monde, une guerre millénaire fait rage. Elle oppose Atome et Zéphyr, deux géants se disputant l'adoration des Hommes. Chacun peut choisir un Martyr qui portera sa marque et diffusera sa parole parmi les Hommes. Métisse, une jeune soldat talentueuse bercée par les récits des héros mythiques, reçoit une nouvelle affectation auprès de la Cohorte, une unité de soldats d'élite menée par l'admirable Tikhomir. Elle découvre alors une troupe de guerriers fatigués, loin des visions romanesques. A leurs côtés, Métisse apprendra à questionner les hagiographies flamboyantes et, abandonnant ses rêves de gloire, révèlera un nouveau chemin qui permettra peut-être de mettre fin à la tragédie qui déchire son monde...

Chez Dargaud

Auteur

Editeur

Dargaud

Genre

Fantasy

Paru le 06/02/2026

292 pages

Dargaud

25,00 €

9782205205763
