Maeva Alberto, jeune inspectrice de police et son équipe assistent à une scène enregistrée par un collègue sur le darkweb : une chambre rouge, une femme âgée ligotée sur une table, un gars s'introduit dans sa boîte crânienne méticuleusement, perd son calme, la frappe, elle décède. Qui pouvait en vouloir à madame Jacobson ? Sarah, sa petite-fille a disparu. Les deux affaires seraient-elles liées ? L'enquête va nous plonger dans les abîmes les plus sombres de l'humanité : la traite des êtres humains, des expériences sordides, une boîte gay à Lille, un labo clandestin à Charleroi, une oeuvre de charité à Fontaine-L'évêque, un ostéopathe sadique à Binche. Aucun point commun et pourtant... Et que vient faire cette photo de cinq sommités du monde médical ?