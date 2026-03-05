Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

4h

Sébastien Guaietta

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maeva Alberto, jeune inspectrice de police et son équipe assistent à une scène enregistrée par un collègue sur le darkweb : une chambre rouge, une femme âgée ligotée sur une table, un gars s'introduit dans sa boîte crânienne méticuleusement, perd son calme, la frappe, elle décède. Qui pouvait en vouloir à madame Jacobson ? Sarah, sa petite-fille a disparu. Les deux affaires seraient-elles liées ? L'enquête va nous plonger dans les abîmes les plus sombres de l'humanité : la traite des êtres humains, des expériences sordides, une boîte gay à Lille, un labo clandestin à Charleroi, une oeuvre de charité à Fontaine-L'évêque, un ostéopathe sadique à Binche. Aucun point commun et pourtant... Et que vient faire cette photo de cinq sommités du monde médical ?

Par Sébastien Guaietta
Chez Etre vu pour être lu

|

Auteur

Sébastien Guaietta

Editeur

Etre vu pour être lu

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 4h par Sébastien Guaietta

Commenter ce livre

 

4h

Sébastien Guaietta

Paru le 05/03/2026

534 pages

Etre vu pour être lu

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931073315
9782931073315
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.