Plus de 1, 5 millions Français vivent aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer ou une pathologie apparentée et, à leur côté, on compte plus de 3, 5 millions de proches aidants. Comprendre ces maladies neuro-dégénératives affectant considérablement l'expérience du vieillissement est devenu une question sanitaire, familiale et éthique. Un enjeu de connaissance majeur dans le domaine médical, mais aussi pour les sciences sociales. L'histoire longue des prises en charge de la santé mentale des personnes âgées offre à cet égard une clé de lecture capitale. Comment les troubles mentaux des personnes âgées sont-ils vécus, interprétés, accompagnés par les différents acteurs sociaux depuis l'apparition, au XIXe siècle, du diagnostic de démence sénile, jusqu'aux années 1980 ? Fruit de l'enquête menée par deux historiennes, Dernières folies aborde ainsi de front des questions sensibles : avec les outils de l'histoire, il entend parler de la vieillesse, de la folie et de la mort, en plaçant au coeur de l'analyse, sans pathos, fausse pudeur ou misérabilisme, les existences fragiles de ces "vieux fous" . Marie Derrien est maîtresse de conférences à l'Université de Lille et chercheuse à l'IRHiS. Elle est spécialiste de l'histoire de la folie, des dispositifs de soins psychiatriques et des traumatismes psychiques de guerre. Mathilde Rossigneux-Méheust est maîtresse de conférences à l'Université Lyon 2 et chercheuse au LARHRA. Spécialiste de l'histoire de la vieillesse, des institutions disciplinaires et des classes populaires, elle a publié Vieillesses irrégulières. Un fichier d'indésirables en maison de retraite (1956-1980) (La Découverte, 2022).