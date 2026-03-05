Communiquer avec son ange gardien

Inscription
Un accompagnement pas à pas pour accueillir et comprendre les messages de son ange gardien Nous avons tous un ange gardien. Découvrez cet être céleste et apprenez à comprendre ses messages ! Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous échappiez de justesse à un danger, comme si une force invisible vous protégeait ? Ou de percevoir une présence rassurante lorsque vous traversiez un moment difficile ? Peut-être même avez-vous reçu une bonne nouvelle juste après l'avoir souhaitée ? Beaucoup ignorent que notre univers est habité par des énergies bienveillantes, toujours prêtes à nous guider et à nous soutenir. Parmi elles se trouve un allié unique, présent depuis votre naissance et veillant sur chacun de vos pas : votre ange gardien. Cet ouvrage et son oracle de 18 cartes vous invitent à renouer le lien avec cet être protecteur afin de bénéficier de ses conseils et de son soutien à tout moment.

Auteur

Editeur

Genre

Anges - Archanges

Paru le 05/03/2026

128 pages

9,95 €

9782889840885
