Un album illustré avec 160 autocollants, célébrant l'art emblématique de Katsushika Hokusai. On y retrouve ses sujets les plus célèbres : des paysages sereins aux scènes animées de théâtre Kabuki, en passant par des samouraïs en pleine bataille, des monstres et des démons yokai. L'album comprend également sa série la plus connue, les " Trente-six vues du mont Fuji ", avec la célèbre oeuvre " La Grande Vague au large de Kanagawa ". La composition dynamique, les couleurs vibrantes et l'utilisation innovante de la perspective sont magnifiquement mises en valeur à travers ces autocollants élégants - ; parfaits pour décorer journaux intimes, albums de scrapbooking, cartes de voeux ou pour apporter une touche raffinée à vos cadeaux. En fusionnant techniques traditionnelles japonaises et influences occidentales, l'art de Hokusai reste universellement admiré. Cet album rend hommage à son oeuvre, entre tradition et modernité.