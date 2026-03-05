Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Il reste le petit

Simon Liot de Nortbécourt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face aux difficultés d'offrir une formation à la prêtrise de qualité, l'ouvrage propose une réflexion à partir de l'expérience et de la sagesse de l'Eglise. "Il reste encore le petit" (1 S 16, 11), disait autrefois Jessé à propos de son fils David, appelé par le Seigneur à devenir le deuxième Roi-Messie d'Israël. De nos jours, les futurs prêtres s'apparentent également à des petits portant en eux le trésor de la vocation sacerdotale. En raison du bien que représente ce don pour toute l'Eglise, de l'importance de dispenser une solide formation intégrale aux séminaristes, et des crises multiples affectant le clergé, il est vital de participer à la réflexion théologique concernant la formation des futurs prêtres diocésains. C'est l'objectif de cet ouvrage, qui s'appuie principalement sur les documents du Magistère de l'Eglise, l'Ecriture sainte, et l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Que toute la communauté chrétienne, attentive à prendre soin des prêtres et des futurs prêtres, puisse se sentir ainsi interpellée, en bénéficiant de ce travail pour mieux avancer ensemble à la suite du Christ !

Par Simon Liot de Nortbécourt
Chez Parole et silence

|

Auteur

Simon Liot de Nortbécourt

Editeur

Parole et silence

Genre

Vie de l'Eglise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Il reste le petit par Simon Liot de Nortbécourt

Commenter ce livre

 

Il reste le petit

Simon Liot de Nortbécourt

Paru le 19/03/2026

300 pages

Parole et silence

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889596737
9782889596737
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.