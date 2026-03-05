Il reste le petit

Face aux difficultés d'offrir une formation à la prêtrise de qualité, l'ouvrage propose une réflexion à partir de l'expérience et de la sagesse de l'Eglise. "Il reste encore le petit" (1 S 16, 11), disait autrefois Jessé à propos de son fils David, appelé par le Seigneur à devenir le deuxième Roi-Messie d'Israël. De nos jours, les futurs prêtres s'apparentent également à des petits portant en eux le trésor de la vocation sacerdotale. En raison du bien que représente ce don pour toute l'Eglise, de l'importance de dispenser une solide formation intégrale aux séminaristes, et des crises multiples affectant le clergé, il est vital de participer à la réflexion théologique concernant la formation des futurs prêtres diocésains. C'est l'objectif de cet ouvrage, qui s'appuie principalement sur les documents du Magistère de l'Eglise, l'Ecriture sainte, et l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Que toute la communauté chrétienne, attentive à prendre soin des prêtres et des futurs prêtres, puisse se sentir ainsi interpellée, en bénéficiant de ce travail pour mieux avancer ensemble à la suite du Christ !