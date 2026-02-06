Inscription
#Essais

L'état des conflits dans le monde

Alexis Bautzmann

Etat des lieux des conflits dans le monde. Planète nucléaire : deux minutes et demie avant la fin du monde ? Opérations de maintien de la paix de l'ONU : un outil approprié pour répondre aux conflits ? L'Europe à la croisée des menaces. Ukraine : le statu quo, jusqu'à quand ? Amérique latine : quelles perspectives pour la sécurité régionale ? Guerre de la drogue au Mexique : vers une situation hors de contrôle ? Un an après l'Accord de paix en Colombie : que reste-t-il à célébrer ? Moyen-Orient : un champ de bataille sans fin ? L'impasse globale des conflits au Yémen. Conflit syrien : après avoir gagné la guerre, il faudra gagner la paix. L'Irak entre morcellement et quête d'unité. Le conflit sans issue du Kurdistan turc. Comprendre les dynamiques à l'oeuvre dans les conflits africains contemporains. La Libye prise en étau entre la guerre civile et les luttes d'influence régionale. Sahel : l'ensablement du conflit. Une victoire sans cesse annoncée et toujours repoussée : la Somalie sous al-Shabaab. Soudan du Sud : un pays enlisé dans la guerre civile. Darfour : un conflit loin d'être terminé ? Boko Haram : un conflit appelé à durer. Est du Congo : à qui profite la prolifération des groupes armés ? Au Kasaï : le conflit de pouvoir local se transforme en sale guerre. La Centrafrique face à un dangereux regain de violence

Par Alexis Bautzmann
Chez AREION Group

|

Auteur

Alexis Bautzmann

Editeur

AREION Group

Genre

Géopolitique

L'état des conflits dans le monde

Alexis Bautzmann

Paru le 06/02/2026

100 pages

AREION Group

10,95 €

