Charmante en tes délices

Un ouvrage dédié à tous ceux qui veulent prendre un petit peu de temps devant Marie, la Vierge, lors d'un pèlerinage dans un sanctuaire marial, devant une statue dans une église, un temps de prière personnelle, un tableau, un vitrail, une contemplation quelconque, ... le regard sur Marie, comme le rappellent les antiques antiennes mariales, permet de se plonger dans les yeux de la Vierge, et avec elle, de contempler le monde, notre propre vie, et de se sentir soutenus. L'auteur propose des pistes de discussion avec Marie, afin de se poser devant elle, de la regarder, de lui parler. Peut-être de lui poser des questions, de se mettre en colère, de décharger devant elle notre affliction, nos demandes, savoir demander avec justesse, être pris par la patience et la qualité du silence. Et si les anges du tableau commençaient à parler ? Et si je sentais les roses posées à ses pieds ? Et si je ressentais la chaleur du manteau et la douceur de la paume de sa main ? ... Contemplation des mystères de la prière du Rosaire : en nous donnant le Rosaire, Marie dépose et confie son fils entre nos mains. Un simple petit volume de voyage, pour cheminer au gré de nos événements avec Marie : des discussions libres avec elle, des échanges, sans forcément attendre de réponses, une simple disposition tel un enfant avec sa mère