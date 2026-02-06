Inscription
#Essais

Entre autres

Yuna Visentin

ActuaLitté
Dans notre présent brouillé, les vies juives sont rappelées au danger de l'antisémitisme, en même temps que leur histoire est confisquée au profit de politiques répressives et racistes. Ce livre se propose donc de partir des traditions radicales juives pour repenser ce que cela signifie de "A se défendre en tant que JuifsA " . En puisant dans la lutte contre l'antisémitisme et la politisation de la judéité, en recueillant l'apport des Juifs à la tradition révolutionnaire, il s'agit de réactualiser ces pensées et ces combats, pour les lier à d'autres. Afin de prendre soin des conditions qui nous permettront à toutes et tous, d'où nous sommes, d'où nous naissons et mourrons, d'entretenir la pluralité et les relations empêchées par la domination.

Par Yuna Visentin
Chez Editions Divergences

|

Auteur

Yuna Visentin

Editeur

Editions Divergences

Genre

Actualité politique internatio

Entre autres

Yuna Visentin

Paru le 06/02/2026

190 pages

Editions Divergences

17,00 €

