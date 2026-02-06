Les deux mégots

Le 16 juillet 2000, vers minuit, Richard Alessandri est assassiné dans son lit. Edwige Alessandri, sa femme, affirme s'être réveillée au son d'un coup de feu et avoir entendu un homme dire : "Merde, le coup est parti, tirez-vous ! " Un cambriolage qui tourne mal ? Le juge et les gendarmes chargés de l'affaire n'y croient pas. Ils accusent la veuve. Celle-ci sera condamnée à trois reprises pour l'assassinat de son mari. Des années après les faits, coup de théâtre. De l'ADN séquencé sur deux mégots trouvés sur les lieux du crime "parle" enfin : il appartient à un cambrioleur local. Après trois ans d'investigation, le journaliste Geoffrey Le Guilcher démontre comment les enquêteurs ont inventé des preuves contre Edwige Alessandri et révèle qui sont les véritables coupables. Ce livre réalise une double prouesse : il prouve l'innocence d'une femme et il résout un crime.